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Межгалактические перелёты радикально осложняют парадокс Ферми
Инопланетяне следят за землянами?
Секреты Второй Мировой Войны
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Безымянная жуть обитает в российских лесах
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Сновидения для астральных путешествий
Великий Переход. ТРИ ДНЯ СВЕТА
Аномальная зона - плато Путорана
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  • Deep Web: Глубокий Интернет

    Deep Web: Глубокий Интернет

    Интернет, так уже хорошо знакомый всем, состоит не только из социальных сетей, ютуб, новостей и форумов... Всемирная паутина давно стала очень сложным и многоуровневым сооружением, вмещающем в себя миллиарды подключенных к ней пользователей, миллиарды сайтов, тысячи сетей с закрытым доступом, сотни сверхсекретных, и многое другое, о чем рядовой пользователь сети даже не догадывается...

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Индийский НЛО

26-01-2017 Просмотров:1203

НЛО

Индийский НЛО

  "...Когда наступило утро, Рама, взяв небесный корабль, приготовился взлететь. Тот корабль был большим и прекрасно украшенным, двухэтажным со многими комнатами и окнами. Корабль издал мелодичный звук перед тем, как взмыть в заоблачные выси".

Интернет скоро станет другим

26-01-2015 Просмотров:1801

Технологии

Интернет скоро станет другим

Еще совсем немного лет вперед, и привычный всем уже интернет станет "совсем привычным". Уже ныне эта технология прочно вошла в нашу жизнь, а в самом ближайшем будущем интернет вообще станет необходимой и одной...

Нострадамус: 2015 год

29-12-2014 Просмотров:2215

Предсказания, пророчества

Нострадамус: 2015 год

Нострадамус никогда не говорил напрямую, все его пророчества изложены в форме весьма туманных четверостиший. Многие предсказания сбылись, в том числе и предупреждение о Гитлере и Второй мировой войне.

Физический мир как виртуальная реальность

04-12-2014 Просмотров:1669

Виртуальность

Физический мир как виртуальная реальность

Физический реализм — это взгляд, согласно которому физический мир, который мы видим, реален и существует сам по себе. Большинство людей думают, что это само собой разумеется, но с некоторых пор физическому реализму серьезно...

Величайшая иллюзия - Время

06-11-2014 Просмотров:2150

Гипотезы

Величайшая иллюзия - Время

Для большинства существование времени — вещь неоспоримая, ведь с его помощью мы отмеряем события нашей жизни. Однако специалисты из научно-исследовательского центра Бистра в Птю (Словения) недавно предположили, что ньютоновское представление о времени как...

Эпоха иллюзии действия

06-11-2014 Просмотров:1793

Виртуальность

Эпоха иллюзии действия

Мы живем в эпоху иллюзии действия. Всего несколько лет назад фраза «виртуальная реальность» обозначала что-то, что казалось всем безобидной игрушкой или даже приятным развлечением. Сейчас значительная доля населения Земли столь плотно вовлечена в...

Сакральность девятки в северной и славянской традициях

04-11-2014 Просмотров:4186

Древние Традиции

Сакральность девятки в северной и славянской традициях

Девятка – сакральное число для всех культур Мира, и в частности- для Северых и Славянских традиций . Великие символы , Валькнут и Инглия, три  треугольника с девятью углами, обозначающими связь девяти миров....

Компьютерные игры- игра в реальность или реальность игры?

04-11-2014 Просмотров:2850

Виртуальность

Компьютерные игры- игра в реальность или реальность игры?

 Современные компьютерные игры – яркий пример бурного развития информационных аудиовизуальных технологий XXI века. Невероятно популярные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли долгий путь от примитивных аркад до полноценных виртуальных миров типа The...

Эгрегор Земли. Клеточная модель эгрегоров

03-10-2013 Просмотров:4214

Духовные практики

Эгрегор Земли. Клеточная модель эгрегоров

Свойство материи - самоорганизация или образование форм. Свойство материи астрального плана - самоорганизация образов. Организмы также имеют такое свойство, они выстраиваются в эгрегоры. Эгрегор это ключевое понятие в Магии, поскольку связано с возможностью...

Климатическое оружие - прикрытие для других разработок

03-10-2013 Просмотров:3138

Тайны

Климатическое оружие - прикрытие для других разработок

Участившиеся природные катаклизмы и погодные аномалии породили слухи о том, что некоторые страны уже обладают сверхсекретным климатическим оружием. И именно эти вероломные страны вызывают в других регионах погодные аномалии. Но так ли это...

Марсианская Атлантида

03-10-2013 Просмотров:3271

Гипотезы

Марсианская Атлантида

Многие более-менее знакомы с возможным существованием в прошлом Атлантиды где-то, скорее всего, в Атлантическом океане. Но древние источники, включая Платона, не дают ответа на вопрос, почему эта цивилизация была намного более развитой, чем...

Ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота Андроид SAR-400

03-10-2013 Просмотров:2593

Скайнет

Ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота Андроид SAR-400

Андроид SAR-400 станет главным помощником российских космонавтов на Международной космической станции /МКС/. Сейчас ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота, предназначенного для работы в открытом космосе.

Развертывание Новой Вибрационной Матрицы Земли

03-10-2013 Просмотров:1779

Невероятное

Развертывание Новой Вибрационной Матрицы Земли

«Актуальность текущего момента», особенно в части того, что происходит с матрицей Земли, что происходит с измененным пространством и какие новые коэффициенты внесены и в какой части, в первую очередь, планируются изменения.

Как быстро попасть в осознанное сновидение

02-10-2013 Просмотров:2903

Духовные практики

Как быстро попасть в осознанное сновидение

Техники, позволяющие попасть в осознанный сон, в основном делятся на два вида.

Зачем земля похитила Луну у Венеры?

02-10-2013 Просмотров:5014

Гипотезы

Зачем земля похитила Луну у Венеры?

Г-н Стивенсон утверждает, что сам он долго был сторонником наиболее поддерживаемой современной теории: Луна — часть Земли, вырванная из неё при столкновении нашей планеты с иной крупной планетой земного типа, по меньшей мере...

Пророчества о начале Третьей Мировой Войны

02-10-2013 Просмотров:3104

Предсказания, пророчества

Пророчества о начале Третьей Мировой Войны

Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Сирии, которую собираются бомбить Соединённые Штаты, вспомнили и стали цитировать слова болгарской ясновидящей Ванги. Якобы она в своё время говорила, что после того, как «падёт Сирия»,...

На Земле началась магнитная буря

02-10-2013 Просмотров:1464

Стихия

На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря слабой силы началась на Земле в среду, 2 октября 2013 года, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Ранее прогнозировались геомагнитные возмущения умеренной силы (индекс возмущений до 6 Kp). Однако в...

Астероид Апофис: 17 лет до встречи с Землей

02-10-2013 Просмотров:2795

Космос

Астероид Апофис: 17 лет до встречи с Землей

Точное время возможного Апокалипсиса известно уже до секунды. Пятница, 13 апреля 2029 года, 4.36 утра по Гринвичу. Таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб астероид Apophis с массой в 50 миллионов тонн...

Пророчества тибетских монахов

01-10-2013 Просмотров:3805

Предсказания, пророчества

Пророчества тибетских монахов

Время идет вперед, и скоро исполнится год с роковой даты 21 декабря 2012-го, на которую древние майя назначали нам конец света. Когда светопреставления не случилось, все прогрессивное человечество радостно открыло шампанское и тут...

Астрал после смерти

01-10-2013 Просмотров:2097

Духовные практики

Астрал после смерти

Во сне мы все живем в астрале. По этой причине мы все знаем как выглядит астральный мир не понаслышке, а по собственному жизненному опыту в нем. И что же мы можем о нем...

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