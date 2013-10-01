ПЕРВАЯ ПОЛОСА
26-01-2017 Просмотров:1150
"...Когда наступило утро, Рама, взяв небесный корабль, приготовился взлететь. Тот корабль был большим и прекрасно украшенным, двухэтажным со многими комнатами и окнами. Корабль издал мелодичный звук перед тем, как взмыть в заоблачные выси".
26-01-2015 Просмотров:1792
Еще совсем немного лет вперед, и привычный всем уже интернет станет "совсем привычным". Уже ныне эта технология прочно вошла в нашу жизнь, а в самом ближайшем будущем интернет вообще станет необходимой и одной...
29-12-2014 Просмотров:2204
Нострадамус никогда не говорил напрямую, все его пророчества изложены в форме весьма туманных четверостиший. Многие предсказания сбылись, в том числе и предупреждение о Гитлере и Второй мировой войне.
04-12-2014 Просмотров:1663
Физический реализм — это взгляд, согласно которому физический мир, который мы видим, реален и существует сам по себе. Большинство людей думают, что это само собой разумеется, но с некоторых пор физическому реализму серьезно...
06-11-2014 Просмотров:2139
Для большинства существование времени — вещь неоспоримая, ведь с его помощью мы отмеряем события нашей жизни. Однако специалисты из научно-исследовательского центра Бистра в Птю (Словения) недавно предположили, что ньютоновское представление о времени как...
06-11-2014 Просмотров:1787
Мы живем в эпоху иллюзии действия. Всего несколько лет назад фраза «виртуальная реальность» обозначала что-то, что казалось всем безобидной игрушкой или даже приятным развлечением. Сейчас значительная доля населения Земли столь плотно вовлечена в...
04-11-2014 Просмотров:4163
Девятка – сакральное число для всех культур Мира, и в частности- для Северых и Славянских традиций . Великие символы , Валькнут и Инглия, три треугольника с девятью углами, обозначающими связь девяти миров....
04-11-2014 Просмотров:2829
Современные компьютерные игры – яркий пример бурного развития информационных аудиовизуальных технологий XXI века. Невероятно популярные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли долгий путь от примитивных аркад до полноценных виртуальных миров типа The...
03-10-2013 Просмотров:4200
Свойство материи - самоорганизация или образование форм. Свойство материи астрального плана - самоорганизация образов. Организмы также имеют такое свойство, они выстраиваются в эгрегоры. Эгрегор это ключевое понятие в Магии, поскольку связано с возможностью...
03-10-2013 Просмотров:3132
Участившиеся природные катаклизмы и погодные аномалии породили слухи о том, что некоторые страны уже обладают сверхсекретным климатическим оружием. И именно эти вероломные страны вызывают в других регионах погодные аномалии. Но так ли это...
03-10-2013 Просмотров:3261
Многие более-менее знакомы с возможным существованием в прошлом Атлантиды где-то, скорее всего, в Атлантическом океане. Но древние источники, включая Платона, не дают ответа на вопрос, почему эта цивилизация была намного более развитой, чем...
03-10-2013 Просмотров:2589
Андроид SAR-400 станет главным помощником российских космонавтов на Международной космической станции /МКС/. Сейчас ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота, предназначенного для работы в открытом космосе.
03-10-2013 Просмотров:1776
«Актуальность текущего момента», особенно в части того, что происходит с матрицей Земли, что происходит с измененным пространством и какие новые коэффициенты внесены и в какой части, в первую очередь, планируются изменения.
02-10-2013 Просмотров:2887
Техники, позволяющие попасть в осознанный сон, в основном делятся на два вида.
02-10-2013 Просмотров:4956
Г-н Стивенсон утверждает, что сам он долго был сторонником наиболее поддерживаемой современной теории: Луна — часть Земли, вырванная из неё при столкновении нашей планеты с иной крупной планетой земного типа, по меньшей мере...
02-10-2013 Просмотров:3094
Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Сирии, которую собираются бомбить Соединённые Штаты, вспомнили и стали цитировать слова болгарской ясновидящей Ванги. Якобы она в своё время говорила, что после того, как «падёт Сирия»,...
02-10-2013 Просмотров:1459
Магнитная буря слабой силы началась на Земле в среду, 2 октября 2013 года, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Ранее прогнозировались геомагнитные возмущения умеренной силы (индекс возмущений до 6 Kp). Однако в...
02-10-2013 Просмотров:2788
Точное время возможного Апокалипсиса известно уже до секунды. Пятница, 13 апреля 2029 года, 4.36 утра по Гринвичу. Таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб астероид Apophis с массой в 50 миллионов тонн...
01-10-2013 Просмотров:3797
Время идет вперед, и скоро исполнится год с роковой даты 21 декабря 2012-го, на которую древние майя назначали нам конец света. Когда светопреставления не случилось, все прогрессивное человечество радостно открыло шампанское и тут...
01-10-2013 Просмотров:2090
Во сне мы все живем в астрале. По этой причине мы все знаем как выглядит астральный мир не понаслышке, а по собственному жизненному опыту в нем. И что же мы можем о нем...
Наш сайт отлично себя чувствует на этом хостинге*
Подробнее...