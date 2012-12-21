О чем говорит нам астросоциология?
НАСА выпустило видео "Почему мир не погиб вчера", которое должны были опубликовать 22 декабря 2012 года
Оккультные мировые правители
Эдгар Кейси - предсказатель нашего века
Перистые облака образовываются из пыли и металлов
Земля Санникова – существует ли она?
На древнем Марсе было больше компонентов для появления жизни, чем на Земле
Тайное пророчество старца ФИЛОФЕЯ о Конце Света
Звезда Апокалипсиса (Тифон) и три дня темноты...
Как мозг воспринимает пространство и время?
Знаки из тонкого мира
Можно ли предвидеть будущее?
Причина, по которой Архимед не смог бы поднять Землю
Заповедник НЛО
Уровень воды в Амуре превысил 117-летний рекорд
Шесть землетрясений произошло за два дня возле берегов Камчатки
Будет ли разгадана природа телекинеза?
Злые духи темной воды
Причины сверхсекретности НЛО
За миллионы лет своего развития Земля не раз посещалась пришельцами
21.12.2012. Мексика. Набор «На всякий случай»
Наши мысли - ключ к здоровью и... болезням
Трехсторонняя комиссия - центр мирового господства?
Сверхъестественный феномен - движущиеся камни в долине смерти
Золото амазонок обнаружили в Оренбургской области
Компьютерные игры- игра в реальность или реальность игры?
Душа это уникальная субстанция вне времени и пространства
НЛО во все времена
Зоны НЛО – мистическое пространство
"Кристаллы времени" могут перевернуть теоретическую физику
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Интернет скоро станет другим

26-01-2015 Просмотров:1733

Технологии

Интернет скоро станет другим

Еще совсем немного лет вперед, и привычный всем уже интернет станет "совсем привычным". Уже ныне эта технология прочно вошла в нашу жизнь, а в самом ближайшем будущем интернет вообще станет необходимой и одной...

Нострадамус: 2015 год

29-12-2014 Просмотров:2170

Предсказания, пророчества

Нострадамус: 2015 год

Нострадамус никогда не говорил напрямую, все его пророчества изложены в форме весьма туманных четверостиший. Многие предсказания сбылись, в том числе и предупреждение о Гитлере и Второй мировой войне.

Физический мир как виртуальная реальность

04-12-2014 Просмотров:1608

Виртуальность

Физический мир как виртуальная реальность

Физический реализм — это взгляд, согласно которому физический мир, который мы видим, реален и существует сам по себе. Большинство людей думают, что это само собой разумеется, но с некоторых пор физическому реализму серьезно...

Величайшая иллюзия - Время

06-11-2014 Просмотров:2091

Гипотезы

Величайшая иллюзия - Время

Для большинства существование времени — вещь неоспоримая, ведь с его помощью мы отмеряем события нашей жизни. Однако специалисты из научно-исследовательского центра Бистра в Птю (Словения) недавно предположили, что ньютоновское представление о времени как...

Эпоха иллюзии действия

06-11-2014 Просмотров:1759

Виртуальность

Эпоха иллюзии действия

Мы живем в эпоху иллюзии действия. Всего несколько лет назад фраза «виртуальная реальность» обозначала что-то, что казалось всем безобидной игрушкой или даже приятным развлечением. Сейчас значительная доля населения Земли столь плотно вовлечена в...

Сакральность девятки в северной и славянской традициях

04-11-2014 Просмотров:4063

Древние Традиции

Сакральность девятки в северной и славянской традициях

Девятка – сакральное число для всех культур Мира, и в частности- для Северых и Славянских традиций . Великие символы , Валькнут и Инглия, три  треугольника с девятью углами, обозначающими связь девяти миров....

Компьютерные игры- игра в реальность или реальность игры?

04-11-2014 Просмотров:2776

Виртуальность

Компьютерные игры- игра в реальность или реальность игры?

 Современные компьютерные игры – яркий пример бурного развития информационных аудиовизуальных технологий XXI века. Невероятно популярные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли долгий путь от примитивных аркад до полноценных виртуальных миров типа The...

Эгрегор Земли. Клеточная модель эгрегоров

03-10-2013 Просмотров:4125

Духовные практики

Эгрегор Земли. Клеточная модель эгрегоров

Свойство материи - самоорганизация или образование форм. Свойство материи астрального плана - самоорганизация образов. Организмы также имеют такое свойство, они выстраиваются в эгрегоры. Эгрегор это ключевое понятие в Магии, поскольку связано с возможностью...

Климатическое оружие - прикрытие для других разработок

03-10-2013 Просмотров:3104

Тайны

Климатическое оружие - прикрытие для других разработок

Участившиеся природные катаклизмы и погодные аномалии породили слухи о том, что некоторые страны уже обладают сверхсекретным климатическим оружием. И именно эти вероломные страны вызывают в других регионах погодные аномалии. Но так ли это...

Марсианская Атлантида

03-10-2013 Просмотров:3225

Гипотезы

Марсианская Атлантида

Многие более-менее знакомы с возможным существованием в прошлом Атлантиды где-то, скорее всего, в Атлантическом океане. Но древние источники, включая Платона, не дают ответа на вопрос, почему эта цивилизация была намного более развитой, чем...

Ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота Андроид SAR-400

03-10-2013 Просмотров:2568

Скайнет

Ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота Андроид SAR-400

Андроид SAR-400 станет главным помощником российских космонавтов на Международной космической станции /МКС/. Сейчас ученые приступили к практическим испытаниям первого российского робота, предназначенного для работы в открытом космосе.

Развертывание Новой Вибрационной Матрицы Земли

03-10-2013 Просмотров:1760

Невероятное

Развертывание Новой Вибрационной Матрицы Земли

«Актуальность текущего момента», особенно в части того, что происходит с матрицей Земли, что происходит с измененным пространством и какие новые коэффициенты внесены и в какой части, в первую очередь, планируются изменения.

Как быстро попасть в осознанное сновидение

02-10-2013 Просмотров:2843

Духовные практики

Как быстро попасть в осознанное сновидение

Техники, позволяющие попасть в осознанный сон, в основном делятся на два вида.

Зачем земля похитила Луну у Венеры?

02-10-2013 Просмотров:4891

Гипотезы

Зачем земля похитила Луну у Венеры?

Г-н Стивенсон утверждает, что сам он долго был сторонником наиболее поддерживаемой современной теории: Луна — часть Земли, вырванная из неё при столкновении нашей планеты с иной крупной планетой земного типа, по меньшей мере...

Пророчества о начале Третьей Мировой Войны

02-10-2013 Просмотров:3049

Предсказания, пророчества

Пророчества о начале Третьей Мировой Войны

Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Сирии, которую собираются бомбить Соединённые Штаты, вспомнили и стали цитировать слова болгарской ясновидящей Ванги. Якобы она в своё время говорила, что после того, как «падёт Сирия»,...

На Земле началась магнитная буря

02-10-2013 Просмотров:1432

Стихия

На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря слабой силы началась на Земле в среду, 2 октября 2013 года, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Ранее прогнозировались геомагнитные возмущения умеренной силы (индекс возмущений до 6 Kp). Однако в...

Астероид Апофис: 17 лет до встречи с Землей

02-10-2013 Просмотров:2747

Космос

Астероид Апофис: 17 лет до встречи с Землей

Точное время возможного Апокалипсиса известно уже до секунды. Пятница, 13 апреля 2029 года, 4.36 утра по Гринвичу. Таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб астероид Apophis с массой в 50 миллионов тонн...

Пророчества тибетских монахов

01-10-2013 Просмотров:3754

Предсказания, пророчества

Пророчества тибетских монахов

Время идет вперед, и скоро исполнится год с роковой даты 21 декабря 2012-го, на которую древние майя назначали нам конец света. Когда светопреставления не случилось, все прогрессивное человечество радостно открыло шампанское и тут...

Астрал после смерти

01-10-2013 Просмотров:2043

Духовные практики

Астрал после смерти

Во сне мы все живем в астрале. По этой причине мы все знаем как выглядит астральный мир не понаслышке, а по собственному жизненному опыту в нем. И что же мы можем о нем...

Кто жил на Земле до людей?

01-10-2013 Просмотров:2120

Тайны

Кто жил на Земле до людей?

В очень многих преданиях присутствует упоминание о некоей старшей расе, которая некогда населяла Землю. Большинство западноевропейских народов называли их эльфами, скандинавы - альвами, кельты - племенами богини Дану и сидами, бретонцы - корригаями,...

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    Пишите мне в дискуссии как мне попасть вообще в глубокий интернет

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