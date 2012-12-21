26-01-2015 Просмотров:1765

Технологии

Еще совсем немного лет вперед, и привычный всем уже интернет станет "совсем привычным". Уже ныне эта технология прочно вошла в нашу жизнь, а в самом ближайшем будущем интернет вообще станет необходимой и одной...